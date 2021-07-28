МВД хочет получить контроль над перегрузкой украинских дорог крупногабаритным транспортом. Сейчас за это отвечает "Укртрансбезопасность", которая подчинена Мининфраструктуры.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил о необходимости усиления контроля над загруженностью украинских дорог, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Есть задача: как можно дольше сохранить в хорошем состоянии обновленные украинские дороги. И для этого особо актуально усиление контроля за крупногабаритным и тяжеловесным транспортом", – цитирует пресс-служба слова Монастырского, сказанные во время встречи с министром инфраструктуры Александром Кубраковым.

Стороны обсудили сотрудничество в усилении ответственности за перегрузки дорог транспортом.

"Набираем обороты и работаем вместе с Министерством инфраструктуры над аудитом уже действующей системы габаритно-весового контроля и взаимодействуем при запуске новых объектов. Движение по украинским дорогам должно быть безопасным и комфортным для всех", – сказал глава МВД.