Максим Нефьодов обіцяє "безкомпромісні реформи".

Максим Нефьодов, який виграв конкурс та був призначений Кабміном на посаду начальника новоствореної Митної Служби України, приступає до своїх обов'язків 15 липня. Він повен рішучості навести лад на митниці, в тому числі в розмитненні транспортних засобів та запчастин до них. Не секрет, що в цьому відомстві багато питань (наприклад, щодо оцінювання митної вартості авто) вирішувалось за хабарі.

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Максим Нефьодов написав на своїй сторінці в Фейсбук: "Я йду міняти систему. Або я її, або мене там не буде. Я не йду "пересиджувати турбулентність" чи "наживати політичний капітал", чи "робити кар‘єру".

У своєму зверненні він окреслив ряд принципів, за якими буде змінювати роботу митниці:

нульову толерантність до корупції;

повну прозорість роботи.

Нефьодов попередив, що про тих, хто буде пропонувати "обхідні" варіанти на митниці, усі дізнаються.

Окрім того, очільник митниці попередив, що "реформа митниці вдарить по цілих сірих галузях, а значить, опосередковано і по їх працівниках (які самі ж хабарі не дають і взагалі приємні люди). Вдарить по тих, хто по ланцюжку продає контрабандні товари. Вдарить по кур‘єрах, які доставляють ці товари і отримують кеш. Але якщо ми будуємо нову Україну, то інакше не можна. Не може бути нерівних правил гри, коли хтось тягає контрабас і вбиває білих гравців. Не може бути контрафакту, який унеможливлює тут появу інтелектуальноємного бізнесу".



Максим Нефьодов, який раніше працював заступником Міністра економіки, відомий тим, що розробив та впровадив систему державних закупівель ProZorro.

Нагадаємо, що порахувати митні платежі при ввезенні в Україну легкових автомобілів можна на нашому митному калькуляторі.