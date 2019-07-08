Максим Нефедов обещает "бескомпромиссные реформы".

Максим Нефедов, который выиграл конкурс и был назначен Кабмином на должность начальника новосозданной Таможенной Службы Украины, приступает к своим обязанностям 15 июля. Он полон решимости навести порядок на таможне, в том числе в растаможке транспортных средств и запчастей к ним. Не секрет, что в этом ведомстве многие вопросы (например, относительно оценки таможенной стоимости авто) решались за взятки.

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Максим Нефедов написал на своей странице в Фейсбук: "Я иду менять систему. Или я ее, или меня там не будет. Я не иду "пересиживать турбулентность" или "наживать политический капитал", "делать карьеру".

В своем обращении он обозначил ряд принципов, по которым будет менять работу таможни:

нулевую толерантность к коррупции;

полную прозрачность работы.

Нефедов предупредил, что о тех, кто будет предлагать "обходные" варианты на таможне, все узнают.

Кроме того, глава таможни предупредил, что "реформа таможни ударит по целым серым отраслям, а значит, косвенно и по их работникам (которые сами же взятки не дают и вообще приятные люди). Ударит по тем, кто по цепочке продает контрабандные товары. Ударит по курьерам, которые доставляют эти товары и получают кэш. Но если мы строим новую Украину, то иначе нельзя. Не может быть неравных правил игры, когда кто-то таскает контрабас и убивает белых игроков. Не может быть контрафакта, который делает невозможным здесь появление интеллектуального бизнеса".

Максим Нефедов, ранее работавший заместителем министра экономики, известен тем, что разработал и внедрил систему государственных закупок ProZorro.

Напомним, что посчитать таможенные платежи при ввозе в Украину легковых автомобилей можно на нашем таможенном калькуляторе.