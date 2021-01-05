З 1 січня змінились правила нарахування пенсійного збору під час першої реєстрації транспортного засобу.

У зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму змінились суми, які визначають відсоток пенсійного збору від оціночної вартості транспортного засобу.

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“Змінено розмір прожиткового мінімуму, а відтак і обсяги збору на обов'язкове державне пенсійне страхування під час першої реєстрації легкового авто”, повідомляють на сторінці Головного сервісного центру МВС у соцмережі.

Так за авто вартістю до 374 550 грн доведеться сплатити 3%, від 374 550 до 658 300 грн – 4% і понад 658 300 грн – 5%.