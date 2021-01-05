С 1 января изменились правила начисления пенсионного сбора при первой регистрации транспортного средства.

В связи с изменением прожиточного минимума изменились суммы, которые определяют процент пенсионного сбора от оценочной стоимости транспортного средства.

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“Изменен размер прожиточного минимума, а следовательно и объемы сбора на обязательное государственное пенсионное страхование во время первой регистрации легкового авто”, сообщают на странице Главного сервисного центра МВД в соцсети.

Так за авто стоимостью до 374 550 грн придется заплатить 3%, от 374 550 до 658 300 грн – 4% и свыше 658 300 грн – 5%.