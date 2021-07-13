Автоексперт Володимир Караваєв вважає, що обмеження швидкості до 20 км/год, яке впроваджує київська влада – незаконне.

Обмеження у 20 км/год київська влада вводить для забезпечення комфортного пересування велосипедистів. Втім, такі обмеження не мають законних підстав. У якості аргументів Володимир Караваєв приводить відповідні пункти з Правил дорожнього руху, ДСТУ та КУпАП.

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