Автоексперт Володимир Караваєв вважає, що обмеження швидкості до 20 км/год, яке впроваджує київська влада – незаконне.
Обмеження у 20 км/год київська влада вводить для забезпечення комфортного пересування велосипедистів. Втім, такі обмеження не мають законних підстав. У якості аргументів Володимир Караваєв приводить відповідні пункти з Правил дорожнього руху, ДСТУ та КУпАП.
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- Подібне обмеження відповідно до п. 12.5 ПДР застосовується лише для житлових та пішохідних зон.
- Органи місцевого самоврядування мають повноваження лише на збільшення дозволеної швидкості руху (п. 12.8 ПДР).
- У випадку, коли дорожні знаки обмеження швидкості руху 3.29 та/або 3.31 встановлені з порушенням визначених Правилами вимог щодо їх введення чи з порушенням вимог національних стандартів, водій не може бути притягнений до відповідальності згідно із законодавством за перевищення встановлених обмежень швидкості руху (п. 12.10 ПДР).
- Пункт 10.5.25 Національного стандарту - ДСТУ 4100-2014 встановлює мінімальну межу обмеження швидкості - не нижче ніж 40 км/год, крім випадків, коли обмеження вводять на ділянках зі слизьким покриттям (ожеледиця, сніговий накат) та на ділянках, де встановлені пристрої примусового зниження швидкості.
- Порушення правил, норм і стандартів при утриманні автомобільних доріг і вулиць, тягне накладення штрафу на посадових осіб у розмірі шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 140 КУпАП).