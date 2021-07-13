Автоэксперт Владимир Караваев считает, что ограничение скорости до 20 км\ч, которое внедряют киевские власти – незаконно.

Ограничение в 20 км/ч киевские власти вводят для обеспечения комфортного передвижения велосипедистов. Впрочем, такие ограничения не имеют законных оснований. В качестве аргументов Владимир Караваев приводит соответствующие пункты из Правил дорожного движения, ДСТУ и КоАП.

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