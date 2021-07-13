Автоэксперт Владимир Караваев считает, что ограничение скорости до 20 км\ч, которое внедряют киевские власти – незаконно.
Ограничение в 20 км/ч киевские власти вводят для обеспечения комфортного передвижения велосипедистов. Впрочем, такие ограничения не имеют законных оснований. В качестве аргументов Владимир Караваев приводит соответствующие пункты из Правил дорожного движения, ДСТУ и КоАП.
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- Подобное ограничение в соответствии с п. 12.5 ПДД применяется только для жилых и пешеходных зон.
- Органы местного самоуправления имеют полномочия только на увеличение разрешенной скорости движения (п. 12.8 ПДД).
- В случае, когда дорожные знаки ограничения скорости движения 3.29 и/или 3.31 установлены с нарушением определенных Правилами требований относительно их введения или с нарушением требований национальных стандартов, водитель не может быть привлечен к ответственности согласно с законодательством за превышение установленных ограничений скорости движения (п. 12.10 ПДД).
- Пункт 10.5.25 Национального стандарта ДСТУ 4100-2014 устанавливает минимальный предел ограничения скорости – не ниже 40 км/ч, кроме случаев, когда ограничение вводится на участках со скользким покрытием (гололедица, снежный накат) и на участках, где установлены устройства принудительного снижения скорости.
- Нарушение правил, норм и стандартов при содержании автомобильных дорог и улиц – влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере шестидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (ст. 140 Куоап).