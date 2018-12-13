Новинки ще нема в автосалонах марки, але попередні замовлення вже приймають.

Citroёn оголосив ціни на свій флагман – кросовер C5 Aircross. Його вартість складе 757 200 тыс. грн. (близько $27 тис.). На вибір покупцю буде надано два дизельних та один бензиновий двигун з 8-ми або 6-степеневими коробками передач. При замовленні С5 Aircross можна буде обрати багато варіантів: 7 кольорів кузова, 3 варіанта "кольорових пакетів" зовнішнього оформлення, 4 варіанти обивки салона, 3 комплектації (LIVE, FEEL, SHINE) та можливість вибору опцій.

Прийом заявок на новий Citroёn C5 Aircross у дилерів марки відкритий вже зараз, а от час появи "живих" машин імпортер не зазначив.

Нагадаємо, що C5 Aircross для Європи був представлений на Паризькому автосалоні.