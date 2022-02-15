Усі автомобілі-фіналісти є переможцями у своїх категоріях.

54 журналістки з 40 країн світу обрали кращі машини цього року, фільтруючи їх за безліччю параметрів та власними враженнями від тест-драйвів. Кожен фіналіст Women's World Car of the Year (WWCOTY) перевершує суперників за сегментом у безпеці, задоволенні від водіння, рівні комфорту та технологічності, дизайні та співвідношенні ціна/якість, а також енергоефективності та має менший вплив на довкілля.

Дізнайтесь також: Названо фіналістів конкурсу Світовий автомобіль року 2022

Премія, що проводиться вже 12-й рік поспіль, розділяє автомобілі на шість категорій. Нижче представлено таблицю з цьогорічними моделями-переможцями:

Категорія Переможець Міський автомобіль (Urban Model) Peugeot 308 Сімейний SUV Kia Sportage Великий автомобіль Ford Mustang Mach-E Великий позашляховик BMW iX Спортивний автомобіль Audi e-Tron GT 4х4 Jeep Wrangler 4xe



Зі списку фіналістів журі премії обере одну модель, яка отримає головний титул “Жіночий автомобіль 2022 року”. За традицією, переможець буде оголошений 8 березня.