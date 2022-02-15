Усі автомобілі-фіналісти є переможцями у своїх категоріях.
54 журналістки з 40 країн світу обрали кращі машини цього року, фільтруючи їх за безліччю параметрів та власними враженнями від тест-драйвів. Кожен фіналіст Women's World Car of the Year (WWCOTY) перевершує суперників за сегментом у безпеці, задоволенні від водіння, рівні комфорту та технологічності, дизайні та співвідношенні ціна/якість, а також енергоефективності та має менший вплив на довкілля.
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Премія, що проводиться вже 12-й рік поспіль, розділяє автомобілі на шість категорій. Нижче представлено таблицю з цьогорічними моделями-переможцями:
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Категорія
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Переможець
|Міський автомобіль (Urban Model)
|Peugeot 308
|Сімейний SUV
|Kia Sportage
|Великий автомобіль
|Ford Mustang Mach-E
|Великий позашляховик
|BMW iX
|Спортивний автомобіль
|Audi e-Tron GT
|4х4
|Jeep Wrangler 4xe
Зі списку фіналістів журі премії обере одну модель, яка отримає головний титул “Жіночий автомобіль 2022 року”. За традицією, переможець буде оголошений 8 березня.