Кожен з цих автомобілів являє собою окрему віху історії. Між найстаршим та наймолодшим з них - 50 років.

У Лос-Анджелесі відбулась зустріч-виставка історичних моделей Porsche Luftgekühlt. Цього року тут зібралось більше шести сотень автомобілів від 1948 до 1998 року випуску.

Luftgekühlt – захід, організований Патріком Лонгом, переможцем 24-години Ле Ман та дизайнером Хоуі Айдельсоном. Щороку серед усіх Porsche, починаючи від моделі 356 і до 993, обирається 10 найцікавіших. Пропонуємао вашій увазі фото з цьогорічної зустрічі від Дрю Філліпса (Drew Phillips), фотокора Autoblog.

10. Porsche 356 Speedster 1954 року

9. 1969 Porsche 911S

8. Porsche 964 Carrera 3.8 RSR 1993 року





7. Porsche 356 1953 року

6. RUF BTR 1996 року

5. Porsche 908K 1968 року

4. 911 SC / RS 1984 року

3. Porsche 356/2 Coupe Gmünd 1949 року

2. Blue Ice Racer 356 1965 року

1. Porsche 804 F1 1962 року

Решту автомобілів з Luftgekühlt 2018 можна побачити у галереї нижче.

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