В Міністерстві інфраструктури відбувся брифінг щодо запуску пілотного проекту "Інтернет речей на дорогах на базі технології зв’язку п’ятого покоління 5G".

У брифінгу взяли участь: Володимир Омелян - Міністр інфраструктури України, Жан-Ерік де Загон – Голова представництва Європейського інвестиційного банку в Україні, Дмитро Пономаренко – директор зі стратегії Vodafone UA, Дірк Левандовскі - Голова CBT TEPS Центральної та Східної Європи Nokia, Олександр Ласкавий – провідний менеджер проектів та програм Nokia Solutions and Networks Ukraine.

Володимир Омелян вважає, що розвиток цифрової інфраструктури є необхідним кроком модернізації транспортної галузі України та пріоритетною сферою діяльності Міністерства.

"Під час зустрічі представників Міністерства інфраструктури України та Nokia у Берліні ми оголосили про спільні наміри реалізації пілотного проекту "Інтернет речей на дорогах на базі технології зв’язку п’ятого покоління 5G". Наша головна мета полягає в тому, щоб дороги були "розумними", тобто такими, що інтегрують всю транспортну інфраструктуру в одну інтелектуальну мережу, забезпечуючи безпеку та комфорт користувачів. Цей проект є одним з найбільш пріоритетних та найважливіших для Міністерства інфраструктури України. Він дозволить створити віртуальну інформаційну мережу, яка допоможе у вирішенні таких проблем, як безпека дорожнього руху, моніторинг руху та аналіз транспортних потоків", - повідомив очільник Міністерства, -

"Ми щойно підписали меморандум із нашими міжнародними партнерами, який передбачає співробітництво з питань реалізації пілотного проекту. Це той унікальний випадок, коли одразу після підписання ми переходимо до активної фази співробітництва. Вчора розпочались монтажні роботи з обладнання пілотної ділянки траси Н-01 сучасними технологіями Інтернету Речей. І це є важливим кроком, аби перетворити наші дороги на розумні".

Проект поділено на 3 стадії:

Пілот, в рамках якого ми на окремій ділянці дороги (21-ий кілометр Дніпровського шосе) протягом двох місяців будемо тестувати технологію Інтернету речей на дорозі та збирати статистичні дані за допомогою мережі LTE, а вже з другого півріччя 2019 року – за допомогою зв’язку п’ ятого покоління 5G.

Розширений пілот, в рамках якого ми масштабуємо проект для покриття окремо взятої траси.

Повномасштабний проект, який передбачає покриття новітніми технологіями всіх автомобільних доріг України міжнародного значення.

Очільник Міністерства зазначив, що реалізація даного проекту стане прекрасним прикладом співпраці між державним сектором, операторами телекомунікацій, постачальниками обладнання, системними інтеграторами та іншими.

"Ми високо цінуємо участь у пілотному проекті таких партнерів, як Nokia, Vodafone, Українські Новітні Технології, Укравтодор та Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки, і сподіваємося на подальшу продуктивну співпрацю", - наголосив Володимир Омелян.

Жан-Ерік де Загон – Голова представництва Європейського інвестиційного банку в Україні заявив: "Інновації швидко імплементуються в Україні. Якщо в 2014 році ми говорили про запуск 3G, то вже зараз ми говоримо про 5G. Ми раді успіхам України, і в рамках ЄІБ є окремий підрозділ, який займається питаннями інтелектуальних транспортних систем. І наразі у нас є біля 1 мільярда євро на цей напрямок".

За його словами, використання технології інтелектуальних транспортних систем – це питання безпеки на автошляхах: "Сьогодні ЄС і ЄІБ працюють над тим, щоб забезпечити безпеку руху на дорогах, як в ЄС, так і в Україні. Наразі ми по цьому напрямку працюємо у 6 українських містах і вітаємо ідею Міністра забезпечити безпеку руху на національному рівні. ЄІБ із задоволенням допомагає подібним проектам".

Дірк Левандовскі - Голова CBT TEPS Центральної та Східної Європи Nokia зазначив: "Компанія Nokia дуже рада брати участь у такому технологічному та високоінноваційному проекті в Україні. Йдеться, перш за все, про підвищення безпеки на дорогах, про зниження хаотичного трафіку і забезпечення екологічності використання транспорту. Ми вітаємо намір Міністерства інфраструктури імплементувати цей проект на основі мережі 5G. У першій фазі проекту ми хочемо показати, які можливості існують для безпеки на дорогах. Разом із нашим партнером Укравтодором ми хочемо спільно зробити концепцію для відповідного покриття всіх автошляхів. Дякую Міністерству, що виступило майданчиком і зібрало таких партнерів".

Директор зі стратегії Vodafone UA Дмитро Пономаренко наголосив: "Протягом останніх чотирьох років Україна дійсно пройшла вражаючий шлях. Ще чотири роки потому ми не мали мережі 3G, а зараз вона охоплює майже 90% населення України. Трохи більше року минуло з конкурсу від держави на зв’язок четвертого покоління в Україні LTE. Зараз ця мережа охоплює майже половину населення України. Цей шлях країни Європи проходили протягом багатьох років, а Україна здолала його за рік, і це дійсно вражає. Такий відчутний прогрес можливий лише завдяки плідній співпраці держави, партнерів з таких компаній, як Nokia, і операторів зв’язку, як Vodafone, які мають за плечима досвід понад 70 ринків у різних куточках світу. Інвестиції компанії в Україні склали 22 млрд грн з 2015 року. Це ті гроші, які працюють на інфраструктуру, на країну. Ми бачимо, як технології змінили світ, у якому ми живемо, і як змінили життя. Проект "Інтернет речей" об’єднує найпередовіші цифрові технології".

Підсумовуючи захід, Міністр інфраструктури наголосив: "Щиро пишаюся, що ми йдемо швидко, і можемо зараз сміливо казати: "Так, Україна серед Топ-10 країн Світу, які випробовують мережу 5G". Це абсолютно нові технології, які відкривають нам нечувані можливості, порівнюючи з усіма іншими стандартами. Пишаюся тим, що ми це робимо в Україні, радий, що ми це почали в Києві, і що в нас є брендові світові компанії, які вірять в нашу державу і готові відпрацьовувати цей продукт в Україні. Це гарний початок довгого шляху, нам важливо не зупинятися".