В Министерстве инфраструктуры состоялся брифинг по запуску пилотного проекта "Интернет вещей на дорогах на базе технологии связи пятого поколения 5G".

В брифинге приняли участие: Владимир Омелян – Министр инфраструктуры Украины, Жан-Эрик де Загон – Глава представительства Европейского инвестиционного банка в Украине, Дмитрий Пономаренко – директор по стратегии Vodafone UA, Дирк Левандовски – Председатель CBT TEPS Центральной и Восточной Европы Nokia, Александр Ласковый – ведущий менеджер проектов и программ Nokia Solutions and Networks Ukraine.

Владимир Омелян считает, что развитие цифровой инфраструктуры является необходимым шагом модернизации транспортной отрасли Украины и приоритетной сферой деятельности Министерства.

"Во время встречи представителей Министерства инфраструктуры Украины и Nokia в Берлине мы объявили о совместных намерениях реализации пилотного проекта "Интернет вещей на дорогах на базе технологии связи пятого поколения 5G". Наша главная цель состоит в том, чтобы дороги были "умными", то есть такими, которые интегрируют всю транспортную инфраструктуру в одну интеллектуальную сеть, обеспечивая безопасность и комфорт пользователей. Этот проект является одним из наиболее приоритетных и важнейших для Министерства инфраструктуры Украины. Он позволит создать виртуальную информационную сеть, которая поможет в решении таких проблем, как безопасность дорожного движения, мониторинг движения и анализ транспортных потоков", – сообщил глава Министерства.

"Мы только что подписали меморандум с нашими международными партнерами, который предусматривает сотрудничество по вопросам реализации пилотного проекта. Это тот уникальный случай, когда сразу после подписания мы переходим к активной фазе сотрудничества. Вчера начались монтажные работы по оборудованию пилотного участка трассы Н-01 современными технологиями Интернета вещей. И это является важным шагом, чтобы превратить наши дороги в умные".

Проект разделен на 3 стадии:

Пилот, в рамках которого мы на отдельном участке дороги (21-й километр Днепровского шоссе) в течение двух месяцев будем тестировать технологию Интернета вещей на дороге и собирать статистические данные с помощью сети LTE, а уже со второго полугодия 2019 года – с помощью связи пятого поколения 5G.

Расширенный пилот, в рамках которого мы масштабируем проект для покрытия отдельно взятой трассы.

Полномасштабный проект, который предусматривает покрытие новейшими технологиями всех автомобильных дорог Украины международного значения.

Глава Министерства отметил, что реализация данного проекта станет прекрасным примером сотрудничества между государственным сектором, операторами телекоммуникаций, поставщиками оборудования, системными интеграторами и другими.

"Мы высоко ценим участие в пилотном проекте таких партнеров, как Nokia, Vodafone, Украинские Новейшие Технологии, Укравтодор и Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности, и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество", – подчеркнул Владимир Омелян.

Жан-Эрик де Загон – Глава представительства Европейского инвестиционного банка в Украине заявил: "Инновации быстро имплементируются в Украине. Если в 2014 году мы говорили о запуске 3G, то уже сейчас мы говорим о 5G. Мы рады успехам Украины, и в рамках ЕИБ есть отдельное подразделение, которое занимается вопросами интеллектуальных транспортных систем. И пока у нас есть около 1 миллиарда евро на это направление".

По его словам, использование технологии интеллектуальных транспортных систем – это вопрос безопасности на дорогах: "Сегодня ЕС и ЕИБ работают над тем, чтобы обеспечить безопасность движения на дорогах, как в ЕС, так и в Украине. Сейчас мы по этому направлению работаем в 6 украинских городах и приветствуем идею Министра обеспечить безопасность движения на национальном уровне. ЕИБ с удовольствием помогает подобным проектам".

Дирк Левандовски – Председатель CBT TEPS Центральной и Восточной Европы Nokia отметил: "Компания Nokia очень рада участвовать в таком технологическом и високоинновационном проекте в Украине. Речь идет, прежде всего, о повышении безопасности на дорогах, о снижении хаотического трафика и обеспечении экологичности использования транспорта. Мы приветствуем намерение Министерства инфраструктуры имплементировать этот проект на основе сети 5G. В первой фазе проекта мы хотим показать, какие возможности существуют для безопасности на дорогах. Вместе с нашим партнером Укравтодором мы хотим совместно сделать концепцию для соответствующего покрытия всех автодорог. Спасибо Министерству, которое выступило площадкой и собрало таких партнеров".

Директор по стратегии Vodafone UA Дмитрий Пономаренко отметил: "В течение последних четырех лет Украина действительно прошла впечатляющий путь. Еще четыре года спустя мы не имели сети 3G, а сейчас она охватывает почти 90% населения Украины. Чуть больше года прошло с конкурса от государства на связь четвертого поколения в Украине LTE. Сейчас эта сеть охватывает почти половину населения Украины. Этот путь страны Европы проходили в течение многих лет, а Украина одолела его за год, и это действительно впечатляет. Такой ощутимый прогресс возможен только благодаря плодотворному сотрудничеству государства, партнеров из таких компаний, как Nokia и операторов связи, как Vodafone, которые имеют за плечами опыт более 70 рынков в разных уголках мира. Инвестиции компании в Украине составили 22 млрд грн с 2015 года. Это те деньги, которые работают на инфраструктуру, на страну. Мы видим, как технологии изменили мир, в котором мы живем, и как изменили жизнь. Проект "Интернет вещей" объединяет самые передовые цифровые технологии".

Подытоживая мероприятие, министр инфраструктуры отметил: "Искренне горжусь, что мы идем быстро, и можем сейчас смело говорить: "Да, Украина среди Топ-10 стран мира, которые испытывают сеть 5G". Это совершенно новые технологии, которые открывают нам невиданные возможности, сравнивая со всеми другими стандартами. Горжусь тем, что мы это делаем в Украине, рад, что мы это начали в Киеве, и у нас есть брендовые мировые компании, которые верят в нашу страну и готовы отрабатывать этот продукт в Украине. Это хорошее начало долгого пути, нам важно не останавливаться".