Офіційна прем'єра запланована на вересень – кросовер мають представити на Паризькому автосалоні.

Sportage – справжній бестселлер корейської марки. Цього року на модель чекає рестайлінг. І завдяки шпигунам, не потрібно чекати осені, аби побачити, яким буде Спортедж 2019.

Нинішнє четверте покоління Sportage було представлено восени 2015 року. Оновлення не несе кардинальних змін для кросовера: фірмова решітка радіатора “посмішка тигра”, високо посаджені передні фари та суцільна задня – залишаться. Блок протитуманних фар у передньому бампері змістився вище та поділився навпіл хромованим молдінгом. Самі протитуманні ліхтарі розміщені у отворах повітрозабірників.

Читайте також: Концепт BMW iNEXT показує, що буде далі

Судячи з єдиної фотографії салону, дизайнери вирішили не мудрувати і нанести легкий мейкап: злегка змінились екран мультимедійної системи та блок клімат-контролю. Можливо, змін більше, та помітити їх на фото неможливо.

Яке технічне оснащення корейці приготували для Sportage – достеменно невідомо. Однак кросовер був помічений на тестах на Нюрбургрінгу, що може означати оновлення підвіски. Ще одна деталь, яку компанія розкрила раніше, говорить про те, що Sportage стане першою моделлю Kia, яка отримає “м'яку” гібридну силову установку EcoDynamic +, що складається з турбодизеля, електромотора потужністю 10 кВт і блоку батарей ємністю 0,46 кВт*годин.

Фото: Kia Sportage / Motor1.com/Automedia

Також цікаво: Красуня гонщиця закликає жінок не народжувати дітей