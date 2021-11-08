Оновлений Škoda Karoq буде офіційно представлено онлайн 30 листопада. Тоді ж стануть відомі технічні подробиці та ціни.

Оновлений Škoda Karoq дебютує на презентації у діджитал-форматі. Тоді ж обіцяють розкрити суть оновлень та технічних особливостей новинки. Ціни для українського ринку стануть відомі пізніше, ближче до дати появи оновленого кросовера на нашому ринку.

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У Škoda наголошують на важливості цієї моделі та її комерційному успіху. Мартін Ян, Член Правління Škoda Auto, відповідальний за продажі та маркетинг, зазначає: “Завдяки місткості та типовій для Škoda функціональності, Karoq знайшов свою аудиторію. Це наш найпопулярніший кросовер за результатами минулого та першої половини цього року, що демонструє його важливість у модельному ряді. Я переконаний, що ми продовжимо цю історію успіху з оновленим Karoq та залучимо до бренду нових клієнтів”.

Представлений у 2017 році, Škoda Karoq став другим кросовером марки, а до 2020 року на кросовери вже припадало майже 40% світових продажів бренду. Вже півтора роки Karoq утримує позицію найпопулярнішого кросовера Škoda та другої за популярністю моделі чеського автовиробника після Octavia. З 2017 року з виробничих ліній зійшло понад 500 000 автомобілів Karoq, і зараз він доступний у 60 країнах світу. Škoda виробляє цю модель у Чехії та Словаччині, а також у Росії та Китаї.