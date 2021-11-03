Škoda опублікувала зображення бюджетного седана Slavia, який з'явиться в Індії, а потім може вийти і на ринки інших країн, що розвиваються.

Раніше нова модель Škoda Slavia була помічена у вигляді прототипів на дорожніх випробуваннях з відповідним маскуванням. Скетчі, своєю чергою, демонструють, яким майбутній седан бачать дизайнери.

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Седан Slavia отримає велику решітку радіатора в стилі нового покоління Fabia, проте форма фар, судячи з нарисів, буде оригінальною, з “поглибленнями” під специфічну форму бампера. Загалом дизайн кузовних панелей покликаний підкреслити довжину колісної бази і надати автомобілю силует купе. Фінальним штрихом цього образу стануть тонкі секції задніх ліхтарів на кришці багажника та буквене написання назви бренду замість емблеми – аналогічний підхід раніше був реалізований у європейських новинках “Шкоди”.

Габаритні розміри Škoda Slavia: довжина 4541 мм, ширина 1752 мм, висота 1487 мм

Нагадаємо, Škoda Slavia побудований на платформі MQB-A0-IN, яка є спрощеною версією MQB. Седан отримає бензинові двигуни 1.0 TSI на 115 л. та 1.5 TSI з віддачею 150 к.с. Початковий трициліндровий мотор поєднується з "механікою" або шестиступінчастим "автоматом", а більш продуктивний чотирициліндровий – з МКП або семиступінчастим "роботом" DSG з подвійним зчепленням.