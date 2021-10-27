На офіційному сайті Skoda опублікували характеристики майбутнього седана Slavia, який проектується для індійського ринку.

Skoda Slavia буде орієнтована перш за все на ринок Індії, хоча згодом може з’явитися і в інших країнах, так само як і бюджетний кросовер Kushaq.

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Колісна база новинки становить 2651 мм, а довжина – 4541 мм. Ширина новинки сягає 1752 мм, а висота – 1487 мм.

Седан Skoda Slavia базуватиметься на архітектурі MQB-A0-IN – спрощеній версії відомої глобальної платформи. На вибір будуть запропоновані турбодвигуни 1.0 TSI (115 к.с.) та 1.5 TSI (150 к.с.). Базовий трициліндровий агрегат працюватиме в парі з механікою або класичним 6-ступінчастим “автоматом”, а чотирициліндровий мотор може поєднуватися, як з механікою, так і з 7-ступеневим DSG.

У списку оснащення новинки будуть 6 подушок безпеки, віртуальна панель приладів, камера заднього огляду, круїз-контроль та інші опції.