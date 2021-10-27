На официальном сайте Skoda опубликовали характеристики будущего седана Slavia, который проектируется для индийского рынка.

Skoda Slavia будет ориентирована прежде всего на рынок Индии, хотя позже может появиться и в других странах, так же как и бюджетный кроссовер Kushaq.

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Колесная база новинки составляет 2651 мм, а длина – 4541 мм. Ширина новинки достигает 1752 мм, а высота – 1487 мм.

Седан Skoda Slavia будет базироваться на архитектуре MQB-A0-IN – упрощенной версии известной глобальной платформы. На выбор будут предложены турбодвигатели 1.0 TSI (115 л. с.) и 1.5 TSI (150 л. с.). Базовый трехцилиндровый агрегат будет работать в паре с механикой или классическим 6-ступенчатым “автоматом”, а четырехцилиндровый мотор может сочетаться как с механикой, так и с 7-ступенчатым DSG.

В списке оснащения новинки будут 6 подушек безопасности, виртуальная панель приборов, камера заднего вида, круиз-контроль и другие опции.