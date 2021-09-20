На днях в украинской столице засветился новый Skoda Enyaq iV. На парковке сняли сразу два электрических кроссовера чешского автопроизводителя.

Судя по всему, электрические новинки только привезли в Украину, так как их номерных знаков даже в базе данных нет. Интересно, что номера-то обычные, а не специализированные для электромобилей.

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Как известно, первый электрокроссовер Skoda начали производить весной текущего года. Сначала на рынке будут доступны заднеприводные версии мощностью 180 и 204 лошадиных сил, но позже появятся и полноприводные версии Skoda Enyaq iV на 265 и 306 “лошадей”. Самая продуктивная версия новинки будет ускоряться до “сотни” за 6,2 секунды.

Электромобиль может оснащаться батареями емкостью 55, 62 или 82 кВтч. Заряженная версия Skoda Enyaq iV может проехать без подзарядки более полутысячи километров.

Напомним, Skoda Enyaq iV базируется на модульной электроприводной платформе Volkswagen MEB, такой же как и у Volkswagen ID.4. По длине 4,65 м он похож на Skoda Kodiaq.