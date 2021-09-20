Днями в українській столиці засвітився новий Skoda Enyaq iV. На парковці зняли відразу два електричних кросовера чеського автовиробника.

Судячи з усього, електричні новинки тільки-но привезли в Україну, адже їхніх номерних знаків навіть в базі даних немає. Цікаво, що номери чомусь звичайні, а не спеціалізовані для електромобілів.

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Як відомо, перший електрокросовер Skoda почали виробляти навесні поточного року. Спершу на ринку доступні задньопривідні версії потужністю 180 і 204 кінських сил, але пізніше з’являться і повнопривідні версії Skoda Enyaq iV на 265 і 306 “коней”. Найпродуктивніша версія новинки прискорюватиметься до «сотні» за 6,2 секунди.

Електромобіль може оснащуватися батареями ємністю 55, 62 або 82 кВтг. Заряджена версія Skoda Enyaq iV може проїхати без підзарядки понад півтисячі кілометрів.

Нагадаємо, Skoda Enyaq iV базується на модульній електропривідній платформі Volkswagen MEB, що й Volkswagen ID.4. За довжиною 4,65 м він схожий на Skoda Kodiaq.