Škoda опубликовала изображение бюджетного седана Slavia, который появится в Индии, а затем может выйти и на рынки других развивающихся стран.

Ранее новая модель Škoda Slavia была замечена в виде прототипов на дорожных испытаниях с соответствующей маскировкой. Скетчи, в свою очередь, демонстрируют, каким будущий седан видят дизайнеры.

Читайте также: Skoda готовит к производству новый бюджетный седан

Седан Slavia получит большую решетку радиатора в стиле нового поколения Fabia, однако форма фар, судя по наброскам, будет оригинальной, с “углублениями” под специфическую форму бампера. В общем дизайн кузовных панелей призван подчеркнуть длину колесной базы и придать автомобилю силуэт купе. Финальным штрихом этого образа станут тонкие секции задних фонарей на крышке багажника и буквенное написание названия бренда вместо эмблемы – аналогичный подход ранее был реализован в европейских новинках “Шкоды”.

Габаритные размеры Škoda Slavia: длина – 4541 мм, ширина 1752 мм, высота 1487 мм

Напомним, Škoda Slavia построен на платформе MQB-A0-IN, которая является упрощенной версией MQB. Седан получит бензиновые двигатели 1.0 TSI на 115 л. и 1.5 TSI с отдачей 150 л. с. начальный трехцилиндровый мотор сочетается с "механикой" или шестиступенчатым "автоматом", а более производительный четырехцилиндровый – с МКПП или семиступенчатым "роботом" DSG с двойным сцеплением.