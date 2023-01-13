Головний сервісний центр МВС та ДП «ІНФОТЕХ» розширюють спектр послуг, які можна отримати онлайн.

Від 12 січня в Електронному кабінеті водія можливо сплатити за продовження зберігання номерних знаків без особистого візиту до сервісного центру МВС, де вони знаходяться. Про це повідомив начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик.

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Відповідальне зберігання номерних знаків — це послуга для тих, хто хоче перезакріпити свої номерні знаки після, наприклад, продажу авто, на інший транспортний засіб. Їх можна залишати на зберіганні для подальшого закріплення за новим своїм транспортним засобом або автівкою іншого з подружжя, дочки, сина, батьків. Послуга надається територіальними сервісними центрами МВС.

«Статистика нам каже, що зараз майже 40 тисяч номерних знаків знаходяться на відповідальному зберіганні у сервісних центрах МВС. Отже, послуга продовження терміну зберігання є актуальною для всіх цих автовласників», — зазначив на презентації онлайн-послуги Микола Рудик.

Нагадуємо, що раніше оплату за продовження можна було підтвердити лише особисто або через уповноваженого представника. Але тільки офлайн.

Оскільки багато автовласників, що залишили номерні знаки для зберігання, не мають можливості особисто звернутися до сервісного центру МВС для продовження терміну такого зберігання, то було розроблено сервіс онлайн оплати.

Як залишити номерні знаки на зберігання?

Під час перереєстрації транспортного засобу (наприклад, під час укладання договору купівлі-продажу в сервісному центрі МВС), повідомте адміністратора сервісного центру МВС, що хочете зберегти номерний знак державної реєстрації для наступного авто.

Вартість за одну добу зберігання становить 10,8 грн. Термін такого зберігання визначає сам клієнт, який замовляє послугу.

Як продовжити платне зберігання номерних знаків?

Продовжити термін зберігання номерних знаків можна онлайн або офлайн. Оплата за продовження зберігання має відбутися не пізніше закінчення строку зберігання номерного знаку.

В Електронному кабінеті водія доступний сервіс продовження зберігання. Варто лише авторизуватись, обрати цю послугу серед електронних послуг, визначитись із терміном продовження зберігання та оплатити. Сервісний центр МВС отримує інформації про продовження зберігання номерних знаків автоматично.

Раніше ж для продовження терміну зберігання потрібно було лише особисто або через довірену особу звернутися до конкретного сервісного центру МВС, де номерні знаки зберігаються. Тобто, опція була доступна виключно офлайн.

У такому форматі послуга продовжує надаватись. Для продовження терміну зберігання необхідно подати квитанцію про оплату послуги в територіальний сервісний центр МВС. При цьому талон попереднього запису брати не потрібно.

Важливо: передача номерних знаків, які знаходяться на відповідальному зберіганні, до інших територіальних сервісних центрів МВС не передбачено законодавством.

На час дії воєнного стану в Україні знищення номерних знаків, які перебувають на плантному зберіганні не проводиться. Це означає, що плата за їх зберігання нараховується. Сервісні центри МВС продовжують зберігати такі номерні знаки до моменту звернення власника або до скасування правового режиму воєнного стану.