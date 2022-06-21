За минулий тиждень дизельне пальне дешевшало приблизно на 2 грн/л у гуртових закупках. Це свідчить про початок стабілізації ситуації.

За тиждень гуртові партії дизельного пального здешевшали на 2 грн/л й станом на 20 червня торгувались за 59 грн/л. По країні дизель можна було придбати в діапазоні 53-65 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи "А-95".

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Як і до повномасштабної війни, найнижчі гуртові ціни, схоже, знову прописались на півдні. Там дизель пропонувався за 53-55 грн/л, що на 1-3 грн/л нижче від рівня минулого понеділка.

На другому місці по дешевизні гуртових партій дизеля посідають західні регіони України. Станом на 20 червня ДП тут пропонувалось за 54-57 грн/л, що на 2-4 грн/л нижче порівняно з минулим тижнем.

Ціни в північному й центральному регіонах країни станом на понеділок перебували у діапазоні 59-62 грн/л, що також нижче на 2-3 грн/л порівняно з 13 червня.

Стабільно дорожче дизельне пальне торгується в східних областях країни — за 63-66 грн/л, що також свідчить про зниження цін на 2-3 грн/л.

У Консалтинговій групі "А-95" вважають, що події тижня вказують на поступове наповнення і стабілізацію ринку.

"Порівняно з травнем імпорт ДП майже подвоївся і стабільно вийшов на мінімально потрібні рівні. При цьому зберігається потенціал для подальшого зростання", — кажуть експерти групи.

Також більшість трейдерів розповідає про збільшення свого автопарку, як і про наміри його збільшити.

Водночас ринок продовжує констатувати затримки на кордоні, що впливає на терміни й ціни. Розв'язання цих проблем має збільшити потік пального в країну і пришвидшити встановлення адекватних ринкових цін.