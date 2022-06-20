Проблему дефіциту пального в Україні розв'яжуть не раніше осені.

Ліквідація нестачі пального в Україні залежить від постачання вантажівками і поїздами через кордони.

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Про це в інтерв'ю Financial Times заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

“Весь український імпорт – з ЄС. Раніше використовували лише найближчі до нас країни й порти у Польщі й Румунії, зараз імпортуємо з Бельгії, Нідерландів", — заявив урядовець.

“Ситуація стабілізується до осені, коли Київ підпише довгострокові контракти з іноземними постачальниками", – сподівається Кубраков.