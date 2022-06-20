Проблему дефицита топлива в Украине разрешат не раньше осени.

Ликвидация нехватки топлива в Украине зависит от снабжения грузовиками и поездами через границы.

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Об этом в интервью Financial Times заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

“Весь украинский импорт – из ЕС. Ранее использовали только ближайшие к нам страны и порты в Польше и Румынии, сейчас импортируем из Бельгии, Нидерландов", – заявил чиновник.

"Ситуация стабилизируется к осени, когда Киев подпишет долгосрочные контракты с иностранными поставщиками", – надеется Кубраков.