Аграрии предлагают транспортировать топливо во флекситанках. Такую технологию уже много лет используют перевозчики в Австралии и Южноафриканских странах.

В условиях поиска новых логистических вариантов для поставки в Украину топлива одним из вариантов выхода может стать транспортировка дизельного топлива во флекситанках – специальных гибких контейнерах. Об этом рассказал генеральный директор ассоциации “Украинский клуб аграрного бизнеса” (УКАБ) Роман Сластен.

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"Аграрии везут на экспорт зерновые грузы и растительные масла в автозерновозах, а также в 20-футовых контейнерах по железной дороге. На обратном пути обычно эти автомобили и контейнеры едут пустыми, – объясняет Роман Сластен. – Причем объем таких перевозок по итогам апреля 2022 г. – до 1 млн т в месяц, и он будет расти, потому что Украине нужно экспортировать не менее 3 млн т зерна и 400 тыс. т масла ежемесячно. Итак, вполне реально на обратном пути как раз и использовать специальные флекситанки для перевозки в Украину дизтоплива".

УКАБ подготовил ряд предложений по использованию флекситанков для перевозки ГП и направил их премьеру-министру Денису Шмыгалю и ряду чиновников, касающихся урегулирования ситуации с дефицитом горючего.

“Одна из основных причин текущего дефицита топлива – в недостаточной логистической возможности поставок в Украину и ее территории: не хватает способности железнодорожных поставок и автоцистерн для перевозки горючего, а также длинное логистическое плечо поставок”, – говорится в письме, который имеет в своем распоряжении издания enkorr, а “аграрии и другие потребители уже сейчас испытывают его дефицит, который без наращивания объемов поставок может еще усилиться”.

“Именно поэтому мы решили как один из выходов предложить технологию флекситанков для перевозки дизеля, изучив практику их использования в мире и подготовив ряд предложений, которые позволят запустить эту технологию перевозки топлива в Украине, тем более, что определенный опыт есть – подсолнечное масло уже давно транспортируют на экспорт именно так”, – отметил руководитель УКАБ.

Сластен объясняет, что используя флекситанки, можно значительно удешевить логистику экспорта зерна и импорта дизтоплива.

По его словам, координирует этот процесс Министерство аграрной политики и продовольствия. Также происходит плодотворное сотрудничество с МВД и Мининфраструктуры, в составе которого есть специалисты, которые занимаются разработкой нормативной документации, которая будет отвечать европейским требованиям.

В УКАБ также отмечают, что для таких перевозок должен быть соблюден ряд условий безопасности. Речь идет о прохождении соответствующего обучения водителями с получением свидетельства, доукомплектования автомобиля средствами пожаротушения и другим снаряжением согласно требованиям, периодическую проверку целостности и степени износа флекситанков, использование дублирующих слоев для избежания разлива топлива за пределы контейнера, кузова автомобиля и тому подобное.

Однако, уверены в ассоциации, такое решение существенно снизит стоимость перевозок, загруженность дорог и дефицит поставок дизтоплива в Украину. Так что дело сейчас – за слаженными действиями министерств и ведомств, от которых зависит оперативное решение проблемы.

По данным enkorr, поставщики топлива сейчас изучают использование флекситанков на соответствие европейскому законодательству.

Справка

Транспортировки дизтоплива в флекситанках практикуется в Австралии и странах Южноафриканского сообщества развития (SADC) за спецразрезениями для добывающей промышленности и сельского хозяйства как в стандартных контейнерах, так и в кузовах зерновозов с двойным (дублирующим) слоем для таких флекситанков.

В Украине и странах ЕС транспортировка топлива с использованием флекситанков пока не урегулирована.