Госрегулирование цен вернется как только исчезнут очереди на АЗС.

Кабинет Министров Украины вернется к регулированию розничных цен на бензины и дизтопливо. Об этом сегодня сообщил заместитель министра экономики Денис Кудин. “Напомню, что госрегулирование приостановлено, как только мы увидим достаточно ресурса на рынке, мы возобновим контроль за ценами”, – сказал он.

Читайте также: Из-за госрегулирования цен на топливо Украина получила сотни миллионов долларов убытка

Напомним, с 20 мая в Правительственном курьере было опубликовано Постановление № 594 от 17 мая 2022 г., которым было приостановлено госрегулирование. На прошлой неделе, после заявления министра экономики Юлии Свириденко в эфире об отмене ограничения цен государством, операторы подняли цены в среднем на 12-14 грн/л. При этом ситуация с наличием топлива уже несколько улучшилась.

Напомним, что по мнению участников рынка на преодоление дефицита, который возник, в том числе благодаря госрегулированию, понадобится минимум месяц.