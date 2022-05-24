Держрегулювання цін повернеться, як тільки зникнуть черги на АЗС.

Кабінет Міністрів України повернеться до регулювання роздрібних цін на бензини та дизпальне. Про це повідомив заступник міністра економіки Денис Кудін. “Нагадаю, що держрегулювання призупинено, як тільки ми побачимо достатньо ресурсу на ринку, ми поновимо контроль за цінами”, – сказав він.

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Нагадаємо, з 20 травня в Урядовому кур'єрі було опубліковано Постанову № 594 від 17 травня 2022 р., яким було призупинено держрегулювання. Минулого тижня, після заяви міністра економіки Юлії Свириденко в ефірі про скасування обмеження цін державою, оператори підняли ціни в середньому на 12-14 грн/л. При цьому ситуація з наявністю пального вже дещо покращилась.

Нагадаємо, що на думку учасників ринку на подолання дефіциту, який виник у тому числі завдяки держрегулюванню, знадобиться щонайменше місць.