Постачання палива має зрости мінімум на 50% для нормалізації ринку в Україні.

Україна може вийти на нормальний рівень торгівлі дизельним пальним протягом місяця, а для бензину може знадобитися дещо більше часу.

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Щоб забезпечити українських споживачів належною кількістю палива, постачання має зрости з нинішніх 15 тис. тонн на добу до мінімуму 22 тис. тонн, а з урахуванням потреб армії та аграріїв запаси необхідно збільшити майже вдвічі – до 25-27 тис. тонн. Про це розповів директор WOG Holding BV Андрій Пивоварський у проекті "Орестократія".

"Для того, щоб вийти на нормальний рівень споживання, необхідно ввезти близько 22 тис. на день. Якщо говорити про всі канали збуту, а це і про потреби армії, аграріїв тощо, то ритмічно має заїжджати 25-27 тис. тонн продукту на добу", – пояснює Пивоварський.

Директор WOG розповів, що за три місяці постачання палива з Європи вдалося збільшити майже вдесятеро, з 1,5-2 тис. тонн у лютому до 15 тис. тонн у травні, і зараз ці обсяги збільшуються щодня.

Таким чином, за прогнозом експерта, Україна вийде на нормальний рівень забезпечення дизельним паливом протягом місяця, однак для забезпечення необхідних ринку обсягів бензину може знадобитися дещо більше часу, враховуючи складнішу автомобільну логістику.

"Щодо 95-го, то тут ситуація складніша. Тут уже питання не тільки завезти, але ще треба знайти, купити. У Європі – дефіцит 95-го. З того, що зараз бачу, потрібно буде більше місяця. Але щодня маємо позитивну динаміку, ввозимо більше", – наголосив Пивоварський.