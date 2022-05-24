Поставки топлива должны вырасти минимум на 50% для нормализации рынка в Украине.

Украина может выйти на нормальный уровень торговли дизельным топливом в течение месяца, а для бензина может потребоваться несколько больше времени.

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Чтобы обеспечить украинских потребителей надлежащим количеством топлива, поставки должны вырасти с нынешних 15 тыс. тонн в сутки до минимума 22 тыс. тонн, а с учетом потребностей армии и аграриев запасы необходимо увеличить почти вдвое – до 25-27 тыс. тонн. Об этом рассказал директор WOG Holding BV Андрей Пивоварский в проекте "Орестократия".

"Для того, чтобы выйти на нормальный уровень потребления, необходимо ввезти около 22 тыс. в день. Если говорить о все каналы сбыта, а это и о потребности армии, аграриев и тому подобное, то ритмично имеет заезжать 25-27 тыс. тонн продукта в сутки", – объясняет Пивоварский.

Директор WOG рассказал, что за три месяца поставки топлива из Европы удалось увеличить почти в десять раз, с 1,5-2 тыс. тонн в феврале до 15 тыс. тонн в мае, и сейчас эти объемы увеличиваются ежедневно.

Таким образом, по прогнозу эксперта, Украина выйдет на нормальный уровень обеспечения дизельным топливом в течение месяца, однако для обеспечения необходимых рынку объемов бензина может потребоваться несколько больше времени, учитывая более сложную автомобильную логистику.

"Относительно 95-го, то здесь ситуация сложнее. Тут уже вопрос не только завезти, но еще надо найти, купить. В Европе – дефицит 95-го. Из того, что сейчас вижу, нужно будет больше месяца. Но ежедневно имеем положительную динамику, ввозим больше", – подчеркнул Пивоварский.