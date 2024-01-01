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За які авто треба платити податок на розкіш у 2025 році

Мінекономіки оприлюднило перелік автомобілів, які підлягають оподаткуванню податком на розкіш. Сума платежу становить 25 тисяч гривень на рік.
Список авто, за яких треба платити податок у 2025 році - Auto24

ФОТО: Freepik|

Податок на розкіш

Євген Гудущан
logo3 лютого, 17:02
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До переліку потрапили преміальні авто, вік яких не перевищує п’яти років і вартість перевищує понад 375 мінімальних заробітних плат.

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Враховуючи, що мінімальна зарплата на 1 січня 2025 року складає 8 тисяч гривень, для 2025 року ця сума становить 3 млн гривень. Ставка податку - 25 тисяч гривень за кожен автомобіль на рік.

Відтепер тарифи на поліси Автоцивілки кожна страхова встановлює самостійно. Наприклад, Страхова компанія ARX - залежно від стажу водія та конкретного автомобіля. Розрахувати Автоцивілку саме для вас можна тут.

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До списку потрапили авто таких брендів:

  • Aston Martin
  • Audi
  • Bentley
  • BMW
  • Hymer-Mercedes
  • Ineos
  • Jaguar
  • Lamborghini
  • Land Rover
  • Lexus
  • Lotus
  • Maserati
  • Mercedes-AMG
  • Mercedes-Benz
  • Mercedes-Maybach
  • Porshche (коректна назва "Porsche")
  • Rolls-Royce
  • Toyota

Податок сплачують фізичні та юридичні особи, а також нерезиденти, які зареєстрували автомобіль в Україні. Фізичні особи повинні сплатити податок протягом 60 днів після отримання повідомлення. Юридичні особи – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом.

Варто зазначити, що у затвердженому Мінекономіки списку вказано неіснуючий бренд “Porshche” замість існуючого "Porsche". Чи стане така помилка “шпариною” для уникнення оподаткування, наразі невідомо.

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