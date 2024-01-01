За які авто треба платити податок на розкіш у 2025 році

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Податок на розкіш
До переліку потрапили преміальні авто, вік яких не перевищує п’яти років і вартість перевищує понад 375 мінімальних заробітних плат.
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Враховуючи, що мінімальна зарплата на 1 січня 2025 року складає 8 тисяч гривень, для 2025 року ця сума становить 3 млн гривень. Ставка податку - 25 тисяч гривень за кожен автомобіль на рік.
Відтепер тарифи на поліси Автоцивілки кожна страхова встановлює самостійно. Наприклад, Страхова компанія ARX - залежно від стажу водія та конкретного автомобіля. Розрахувати Автоцивілку саме для вас можна тут.
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До списку потрапили авто таких брендів:
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Hymer-Mercedes
- Ineos
- Jaguar
- Lamborghini
- Land Rover
- Lexus
- Lotus
- Maserati
- Mercedes-AMG
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Maybach
- Porshche (коректна назва "Porsche")
- Rolls-Royce
- Toyota
Податок сплачують фізичні та юридичні особи, а також нерезиденти, які зареєстрували автомобіль в Україні. Фізичні особи повинні сплатити податок протягом 60 днів після отримання повідомлення. Юридичні особи – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом.
Варто зазначити, що у затвердженому Мінекономіки списку вказано неіснуючий бренд “Porshche” замість існуючого "Porsche". Чи стане така помилка “шпариною” для уникнення оподаткування, наразі невідомо.