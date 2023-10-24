Рейтинг автовиробників за підсумками 9 місяців очолює Toyota. Виробники електромобілів не увійшли в першу десятку, але стрімко наздоганяють традиційних виробників.

Експерти focus2move підготували світовий рейтинг груп автовиробників за підсумками 9 місяців 2023 року. Агентство відстежує реєстрацію в 159 країнах за всіма марками та моделями.

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За сукупними даними за 9 місяців 2023 лідерство міцно знаходиться в руках Toyota Group. Toyota у січні - вересні зуміла реалізувати 7,9 млн автомобілів (+4,9%). Група втратила 5,2% обсягів продажу в Африці, але додала 6,5% в Азії та 9,1% у Європі.

Друге місце в рейтингу належить Volkswagen Group (6,5 млн шт.; +9,4%). У концерну успішно склалися відносини в Америці (+13,9%) та Європі (+22,6%).

На третьому рядку – Stellantis (5,5 млн шт.; +6%). Компанія суттєво скоротила продажі в Азії (-15,4%), натомість у Європі у неї зафіксовано зростання (+13,5%).

Hyundai-Kia зберігає четверту позицію (5,23 млн шт.; +3,9%). Група продемонструвала зростання в Америці (+8,3%) та Азії (+4,5%).

На п'ятому місці знаходиться альянс Renault Nissan (5,03 млн шт.; +3,7%). Його втрати в Азії (-18,3%) та Африці (-8,2%) компенсуються зростанням продажів в Америці (Північній та Південній; +19,8%) та Європі (+20,2%).

Далі йде General Motors (4,36 млн шт.; +0,9%), за яким слідує Ford (3,05 млн шт.; +6,7%).

Honda Motor займає восьму сходинку (2,88 млн шт.; -0,6%), втрачаючи свої обсяги як у Європі (-11,8%), так і в Азії (-15,8%).

На дев'ятій позиції рейтингу - Suzuki (2,02 млн шт.; +6%), що наростила продажі в Азії на 5%.

Замикає ТОП-10 група BMW (перша у преміальному сегменті), яка зуміла за дев'ять місяців реалізувати 1,97 млн автомобілів (+11,8%).

Необхідно також наголосити на китайській BYD, яка спеціалізується на продажах електромобілів. Вона піднялася на два рядки – до дванадцятого місця у рейтингу. Продаж BYD зріс на 51,4%. Китайська група показала результати краще, ніж американська Tesla, яка знаходиться на чотирнадцятому рядку (+29,4%). Наразі BYD є світовим лідером серед виробників електромобілів.