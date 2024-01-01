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Опубліковано світовий рейтинг найпопулярніших авто

На другому місці рейтингу електромобіль. Також модель від китайської марки BYD вже у першій десятці.
Опубліковано рейтинг найпопулярніших машин- Auto24
Євген Гудущан
logo12 грудня, 10:18
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За підсумками 9 місяців з початку року Toyota Corolla стала лідером світового ринку нових авто, незважаючи на зменшення продажів відносно аналогічного періоду минулого року, повідомляє УкрАвтопром.

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ТОП-10 моделей за продажами у 2024р.:

  1. Toyota Corolla - 901991 од. (-1,9%);
  2. Tesla Model Y - 865868 од. (-6,5%);
  3. Toyota RAV4 - 836258 од. (+13,7%);
  4. Ford F-Series - 733754 од. (-1,3%);
  5. Honda CR-V - 601374 од. (+5,9%);
  6. Chevrolet Silverado - 525193 од. (-0,5%);
  7. Hyundai Tucson - 497606 од.(-2,4%);
  8. Toyota Camry - 474973 од. (-8,9%);
  9. Kia Sportage - 448693 од. (+4,9%);
  10. BYD Song - 442275 од. (+42,2%).
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