Опубліковано світовий рейтинг найпопулярніших авто

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За підсумками 9 місяців з початку року Toyota Corolla стала лідером світового ринку нових авто, незважаючи на зменшення продажів відносно аналогічного періоду минулого року, повідомляє УкрАвтопром.
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ТОП-10 моделей за продажами у 2024р.:
- Toyota Corolla - 901991 од. (-1,9%);
- Tesla Model Y - 865868 од. (-6,5%);
- Toyota RAV4 - 836258 од. (+13,7%);
- Ford F-Series - 733754 од. (-1,3%);
- Honda CR-V - 601374 од. (+5,9%);
- Chevrolet Silverado - 525193 од. (-0,5%);
- Hyundai Tucson - 497606 од.(-2,4%);
- Toyota Camry - 474973 од. (-8,9%);
- Kia Sportage - 448693 од. (+4,9%);
- BYD Song - 442275 од. (+42,2%).