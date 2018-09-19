Непогана ціна для седана 1995 року випуску.

На сайті Autotrader, що спеціалізується на продажу автомобілів у США, виставлено Volkswagen Jetta GL 1995 року випуску. У першому фільмі Fast and Furious ця тачка стала причиною втрати для “родини Домініка Торето”, однак може стати здобутком для нового власника, готового заплатити сто тисяч “баксів”.

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Ніякий тюнінг не допоможе, якщо за кермом аматор. Навіть у кіно. Гонка Джессі (Чед Ліндберг) на білосніжній “Джетті” проти чорної Хонди стала причиною гіркої розплати.

Фото: Volkswagen Jetta з Fast and Furious / Сarscoops

Що ж до самої машини, то майже два десятиліття тому вона виглядала ефектно на екрані і навіть зараз має завзятий дух. Невідомо точно яких модифакацій зазнав 2-літровий двигун автомобіля, однак усе решта говорить про його потужність.

У описі лоту значиться, що кіностудія продала “Джетту” актору Френкі Мунісу, тож не дивлячись на кримінальний сюжет фільму історія у реальної машини чиста. Наразі Volkswagen Jetta з Fast and Furious виставлена на продаж з цінником у $99 900.

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