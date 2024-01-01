Останній седан Mitsubishi Lancer покинув конвеєр

У Тайвані завершилося виробництво Mitsubishi Grand Lancer, який є модернізованою версією седана зразка 2007 року. Наступника Lancer очікувати не варто, хоча у майбутньому знамените ім’я можуть присвоїти електричному кросоверу.

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Історія Mitsubishi Lancer могла завершитися у 2017 році, коли у з виробництва зняли «глобальний» седан. Однак у Тайвані модель не лише залишилася, а й пережила серію оновлень. У результаті салон отримав портретно-орієнтований сенсорний екран мультимедіа, з’явилися раніше небачені налаштування, а інтер’єр серйозно переробили – змінилися всі зовнішні панелі.

Вибирати техніку не доводилося: «бюджетник» довго випускався з атмосферним 1,8-літровим двигуном (138 к.с., 175 Нм) та варіатором. Функціонал Grand Lancer не видавав модель 17-річної давності: додали помічники активної безпеки, цифрову панель приладів, двозонний клімат-контроль.

До речі, нещодавно Mitsubishi спробувала запатентувати права на поєднання Lancer Sportback, що опосередковано натякає: під старим ім’ям може з’явитися нова модель. Ймовірно, «Лансером» назвуть електромобіль. За чутками, це може бути або кросовер, або хетчбек – аналог Nissan Leaf.

