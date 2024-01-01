Последний седан Mitsubishi Lancer покинул конвейер

В Тайване завершилось производство Mitsubishi Grand Lancer, который является модернизированной версией седана образца 2007 года. Преемника Lancer ожидать не стоит, хотя в будущем знаменитое имя могут присвоить электрическому кроссоверу. Об этом пишет avtomir.ua.

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История Mitsubishi Lancer могла завершиться в 2017 году, когда в с производства сняли "глобальный" седан. Однако в Тайване модель не только осталась, но и пережила серию обновлений. В результате салон получил портретно-ориентированный сенсорный экран мультимедиа, появились ранее невиданные настройки, а интерьер серьезно переработали – изменились все внешние панели.

Выбирать технику не приходилось: "бюджетник" долго выпускался с атмосферным 1,8-литровым двигателем (138 л.с., 175 Нм) и вариатором. Функционал Grand Lancer не выдавал модель 17-летней давности: добавили помощники активной безопасности, цифровую панель приборов, двухзонный климат-контроль.

Кстати, недавно Mitsubishi попыталась запатентовать права на сочетание Lancer Sportback, что косвенно намекает: под старым именем может появиться новая модель. Вероятно, "Лансером" назовут электромобиль. По слухам, это может быть либо кроссовер, либо хэтчбек – аналог Nissan Leaf.