Отныне смотреть сколько денег освоили чиновники на ремонт дорог в Украине можно через интернет. Соответствующий портал запустил офис эффективного регулирования BRDO.

Новый сервис позволит увидеть, какие средства выделены на дорожные работы и как они осваиваются. В частности, можно ознакомиться с тендерной документацией, просмотреть использование денег на дороги и безопасность дорожного движения.

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Есть возможность промониторить ремонт дорог по разным регионам, а также работы на трассах государственного и местного значения.

Есть и специальный калькулятор, позволяющий подсчитать сумму акциза, оплаченную водителями. Напомним, что с каждого проданного литра топлива в Дорожный фонд поступает 0,16 евро. На трассы государственного значения идет 60% средств, на местные дороги – 35%, а на безопасность дорожного движения – 5%.