Бензинові суперкари не зникнуть з модельного ряду італійського виробника.

Актуальна модель Pagani Huayra невдовзі має бути знята з виробництва, останній суперкар під номером 100, розфарбований у кольори боліду Mercedes-AMG F1, вже прямує до свого власника. Наступними будуть 100 одноіменних родстерів. Потім буде ще одна модель з V12, а вже за нею – електричний гіперкар.

Таку інформацію поширило видання Car and Driver, посилаючись на слова засновника і власника компанії – Гораціо Пагані. Голова компанії вважає, що не можна ігнорувати попит на електрокари, який збільшується з кожним днем. До кінця цього року компанія матиме окремий відділ, що займатиметься розробкою електричних автомобілів.

Pagani протягом багатьох років співпрацює з Daimler, тож імовірно і електрокар традиційно матиме силові агрегати від Mercedes. Гораціо Пагані сказав, що нова модель навряд чи буде гібридом, оскільки такі системи значно важчі, а в електрокарі, як і в інших моделях Pagani, значана увага буде приділятися економії ваги.

Виробництво Pagani Huayra Roadster не закінчиться до 2020 року, тож виробник матиме час, аби працювати над двома новими моделями.

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