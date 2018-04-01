З кожного проданого гіперкара Bugatti Chiron у режимі реального часу знімаються телеметричні данні.

Тепер кожен власник гіперкара Bugatti Chiron може відчути себе пілотом Формули-1 – де б він не знаходився, у Франції знатимуть, що в машини недокачані шини або зношені гальма. Головне – не піддаватись параної.

Система телеметрії Bugatti Chiron збирає 10 000 різних сигналів з 30 блоків управління і передає їх в штаб-квартиру фірми в Мольсем. Це означає, що у разі хоча б найменшої підозри на несправність, власник Chiron може отримати дзвінок від інженера, що знаходиться на іншому континенті, з ввічливим нагадуванням, що ліве заднє колесо потрібно трохи підкачати. У більш серйозних випадках на допомогу може прийти, точніше прилетіти, “літаючий лікар” – один з трьох спеціалістів компанії, що готові будь-якої миті літаком вирушити на допомогу клієнту, що знаходиться хоч на іншому боці Землі.



Фото: Блок телеметрії, габарити 140×50×100 мм / Bugatti

Передача інформації проходить у режимі реального часу, 24 години на добу, безперервно весь час життя автомобіля незалежно від того, рухається він чи стоїть. Параметри роботи мотора, шасі, трансмісії передаються на фірму в зашифрованому вигляді. Звичайно, покупець має надати письмову згоду на такий сервіс.



Фото: Система телеметрії є основою і для конс’єрж-сервісу нового покоління / Bugatti

Цікаво, що зв’язок працює у двосторонньому режимі. Тобто інженери компанії можуть прямо з штаб-квартири змінити деякі налаштування автомобіля або, наприклад, оновити програмне забезпечення.



Фото: Виняткова увага до клієнта є складовою вартості гіперкара Chiron / Bugatti

Система телеметрії Bugatti Chiron створена спільно з німецькою фірмою Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr (IAV). Даний комплекс допоміг і у створенні самого гіперкара, оскільки ще під час його тестів у ПАР і США, конструктори та інженери Bugatti у Вольфсбурзі відразу отримували на свої комп'ютери всі дані і могли вносити необхідні корективи у проект “на ходу”.

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