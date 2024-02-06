Роздрібні ціни на пальне поки тримаються на низькому попиті, але дорожчання на зовнішніх ринках неминуче призведе до зростання цін.

За січень європейські котирування пального зросли на $55-62/т (майже 2 грн/л) по бензину і на $97-106/т по ДП (3,7 грн/л).

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Незважаючи на відчутне здорожчання у світі, низька реалізація пального на АЗК стримує операторів від збільшення роздрібної вартості пального. А подекуди, навпаки, змушує зменшувати ціну в боротьбі за клієнта.

«Незначне просідання є. Думаю, що зараз це загальна ситуація на ринку, всі борються за клієнта, тому наші конкуренти поки що не піднімають ціну, а подекуди навіть опускають. Хоча це нелогічно на тлі зміни оптової ціни», − повідомили в одній із мереж.

Привертає увагу величезна різниця між верхньою і мінімальною ціною. На 5 лютого діапазон по бензину марки А-95 сягнув 7,07 грн/л, по дизпальному − 7,15 грн/л. Наприкінці грудня цей розрив становив 6,23 грн/л і 6,15 грн/л, відповідно. Водночас не варто забувати про знижки за програмами лояльності, які дають дисконти по 3−4 грн/л.

Поки що внутрішній ринок не відреагував повною мірою на зміни зовнішнього. Зі слів паливних компаній, при нинішніх оптових цінах на пальне в роздробі є потенціал для зростання вартості близько 2 грн/л.

Наразі спред між оптовою і роздрібною ціною на пальне зменшився майже на 1 грн/л порівняно із січневим і в середньому становить 6,23 грн/л на бензин і 5,58 грн/л на дизельне пальне. 2023 року середній річний спред на бензин сягав 8,41 грн/л, на ДП − 8,08 грн/л. Це теж вказує на формування передумов для подальшого зростання цін на АЗС.