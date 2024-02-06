Розничные цены на топливо пока держатся на низком спросе, но удорожание на внешних рынках неизбежно приведет к росту цен.

За январь европейские котировки топлива выросли на $55-62/т (почти 2 грн/л) по бензину и на $97-106/т по ДТ (3,7 грн/л).

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Несмотря на ощутимое подорожание в мире, низкая реализация топлива на АЗК сдерживает операторов от увеличения розничной стоимости топлива. А иногда, наоборот, заставляет уменьшать цену в борьбе за клиента.

"Незначительное проседание есть. Думаю, что сейчас это общая ситуация на рынке, все борются за клиента, поэтому наши конкуренты пока не поднимают цену, а иногда даже опускают. Хотя это нелогично на фоне изменения оптовой цены", - сообщили в одной из сетей.

Привлекает внимание огромная разница между верхней и минимальной ценой. На 5 февраля диапазон по бензину марки А-95 достиг 7,07 грн/л, по дизтоплива - 7,15 грн/л. В конце декабря этот разрыв составлял 6,23 грн/л и 6,15 грн/л, соответственно. В то же время не стоит забывать о скидках по программам лояльности, которые дают дисконты по 3-4 грн/л.

Пока внутренний рынок не отреагировал в полной мере на изменения внешнего. По словам топливных компаний, при нынешних оптовых ценах на топливо в рознице есть потенциал для роста стоимости около 2 грн/л.

Сейчас спред между оптовой и розничной ценой на топливо уменьшился почти на 1 грн/л по сравнению с январским и в среднем составляет 6,23 грн/л на бензин и 5,58 грн/л на дизельное топливо. в 2023 году средний годовой спред на бензин достигал 8,41 грн/л, на ДТ - 8,08 грн/л. Это тоже указывает на формирование предпосылок для дальнейшего роста цен на АЗС.