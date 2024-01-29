Цены на автозаправочных станциях в течение прошлой недели сохраняли стабильность, но в понедельник показали первые признаки готовности сорваться с места. Внешний рынок пока не оставляет других вариантов.

Несмотря на очевидное уменьшение розничной наценки за январь в конце месяца еще имели место некоторые инерционные процессы или попытки как-то оживить спрос, похоже, находящийся в зимней спячке.

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Удивил Marshal – на 260 грн/л: стоимость бензина упала до 49 грн/л дизельного горючего – до 48 грн/л. "Авантаж 7" снизила ценник на бензин на 1 грн/л - до 4795 грн/л, а дизтопливо - на 050 грн/л (до 4795 грн/л). Аналогичные изменения претерпела и средняя стоимость светлых нефтепродуктов в Shell: сейчас цена на А-95 составляет 5285 грн/л на ДТ — 5299 грн/л.

Постепенное уменьшение маржи из-за увеличения закупочных цен и явное направление дальнейшего движения из-за роста цен на нефть заставили отдельных игроков начать повышать ценники. KLO Prime и VostokGaz отметились ростом цены на дизельное топливо на 030-050 грн/л. На KLO подорожал и бензин. В понедельник, 29 января, цены на бензин также выросли на станциях «БРСМ» в Днепропетровской области.

Очевидно, в ближайшие дни мы увидим тенденцию роста особенно в эконом-сетях. Если оперировать последними котировками себестоимость дизтоплива будет составлять 47 грн/л, что означает «нулевую» цену на АЗС на уровне 49-50 грн/л, а это текущий средний показатель в стране.

Динамика розничных цен на бензин А-95 грн/л:

Динамика оптовых цен на бензин А-95 грн/л:

Розничные цены на топливо в ведущих сетях с 22 по 29 января 2024 г. грн/л: