Після збільшення податкового навантаження зростання цін на пальне не припиняється. На думку експертів ціни на нафтопродукти у роздробі мають чималий потенціал для подальшого зростання.

За вихідні (18-21 серпня) середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 0,16 грн/л і склала 52,52 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 0,30 грн/л — до 54,71 грн/л, а дизельне пальне — на 0,16 грн/л, до 52,04 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

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Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на пальне на 1 грн/л. Зокрема бензин марки А-95 здорожчав до 52 грн/л, А-95+ — до 52,50 грн/л, дизельне пальне — до 52 грн/л.

На станціях державної «Укранфти» на 1 грн/л здорожчала лише «п’ятірка» з покращеними показниками якості — до 52,90 грн/л.

Мережі «БРСМ-Нафта», Prime, «Олас», RLS, VostokGaz, «Кворум» та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,5-2,4 грн/л (див. табл.).

Нагадаємо, згідно висновків експертів Консалтингової групі «А-95», ціни на нафтопродукти у роздробі мають потенціал для подальшого зростання, оскільки їхня динаміка значно відстає від темпів зростання гуртових цін.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 18 по 21 серпня 2023 р., грн/л: