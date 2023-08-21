После увеличения налоговой нагрузки рост цен на горючее не прекращается. По мнению экспертов, цены на нефтепродукты в рознице имеют немалый потенциал для дальнейшего роста.

За выходные (18-21 августа) средняя цена по стране бензина марки А-95 выросла на 0,16 грн/л и составила 52,52 грн/л, бензин А-95+ подорожал на 0,30 грн/л – до 54 ,71 грн/л, а дизельное топливо - на 0,16 грн/л, до 52,04 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

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Консолидированная сеть АЗС группы «Приват» (ANP, Avias и т.п.), насчитывающая около 950 АЗС, повысила цены на топливо на 1 грн/л. В частности, бензин марки А-95 подорожал до 52 грн/л, А-95+ — до 52,50 грн/л, дизельное топливо — до 52 грн/л.

На станциях государственной «Укранфты» на 1 грн/л подорожала только пятерка с улучшенными показателями качества — до 52,90 грн/л.

Сети "БРСМ-Нефть", Prime, "Олас", RLS, VostokGaz, "Кворум" и другие повысили цены на топливо в пределах 0,5-2,4 грн/л (см. табл.).

Напомним, согласно выводам экспертов Консалтинговой группе "А-95", цены на нефтепродукты в рознице имеют потенциал для дальнейшего роста, поскольку их динамика значительно отстает от темпов роста оптовых цен.

Изменение розничных цен на бензины и ГП на АЗС с 18 по 21 августа 2023 г., грн/л: