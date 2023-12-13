Великі мережі скинули ціни на пальне ще на 1 грн/л.

Із 11 по 12 грудня середня ціна в країні на бензин А-95 знизилася на 53 коп./л і становить 52,96 грн/л, бензин А-95 преміум здешевшав на 0,63 грн/л — до 55,90 грн/л, а дизельне пальне – на 42 коп./л, до 52,88 грн/л.

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Зокрема, всі види пального здешевшали на 1 грн/л на станціях мереж ОККО, WOG, «Укрнафта», Marshal, «Кворум» і RLS. UPG знизила ціни на пальне на 70 коп./л: бензин марки А-95 здешевшав до 52,20 грн/л, А-95+ — до 54,20 грн/л, дизельне пальне — до 51,20 грн/л.

Такі мережі? як «БРСМ-Нафта», Chipo, «Маркет», VostokGaz й інші зменшили ціну на всі види палива на 0,25-0,8 грн/л.

Зміна роздрібних цін на АЗС з 11 по 12 грудня, грн/л: