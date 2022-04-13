Держрегулювання цін дозволило операторам паливного ринку підвищити ціни на пальне.

Роздрібні мережі АЗС 13 квітня відкоригували ціни на бензини й дизельне пальне. Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95" із посиланням на дані щоденного цінового моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів.

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Зокрема, на WOG і ОККО бензини марок "А-92" і "А-95" здорожчали на 34 коп./л, до 33,77-33,87 грн/л. При цьому дизельне пальне у цих мережах здорожчало на 22 коп./л, до 37,65 грн/л.

Також відкоригували ціни такі мережі як AMIC, Shell, "БРСМ-Нафта", UPG, "Автотранс" та інші

Нагадаємо, Міністерство економіки України ввечері 12 квітня оприлюднило середню вартість бензину з яких вираховують граничну ціну реалізації пального на автозаправних станціях (АЗС) на середину квітня.

Зміна роздрібних цін на бензини і дизельне пальне на АЗС з 12 по 13 квітня, грн/л: