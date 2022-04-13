Госрегулирование цен позволило операторам топливного рынка повысить цены на топливо.

Розничные сети АЗС 13 апреля откорректировали цены на бензины и дизельное горючее. Об этом сообщили в Консалтинговой группе А-95 со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

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В частности, на WOG и ОККО бензины марок "А-92" и "А-95" подорожали на 34 коп./л до 33,77-33,87 грн/л. При этом дизельное горючее в этих сетях подорожало на 22 коп./л, до 37,65 грн/л.

Также откорректировали цены такие сети как AMIC, Shell, БРСМ-Нефть, UPG, Автотранс и другие.

Напомним, Министерство экономики Украины вечером 12 апреля обнародовало среднюю стоимость бензина, из которых высчитывают предельную цену реализации топлива на автозаправочных станциях (АЗС) на середину апреля.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 12 по 13 апреля, грн/л: