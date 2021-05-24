Новим транспортним засобом Папи Франциска буде повністю електричний Fisker Ocean, перероблений для папського використання.

Папа, який прославився своїми скромними автомобілями, використовуватиме електромобіль, щоб відправити екологічне повідомлення.

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Рішення було ухвалено під час нещодавнього візиту до Ватикану, де співзасновники Фіскера, Хенрік Фіскер та доктор Гіта Гупта-Фіскер, мали приватну аудієнцію у глави Католицької Церкви. Там вони продемонстрували своє бачення повністю електричного папемобіля.

"Я надихнувся читанням, що Папа Франциск дуже уважно ставиться до навколишнього середовища та впливу зміни клімату на майбутні покоління", - сказав Генрік Фіскер. "Інтер'єр папського транспорту Fisker Ocean міститиме різноманітні екологічно чисті матеріали, включаючи килими, виготовлені з перероблених пластикових пляшок з океану".

Це буде перший акумуляторний електричний папемобіль, хоча Папа Римський Франциск також має у своєму флоті водневий Toyota Mirai.

Папа Франциск довгий час був прихильником кліматичних дій. У 2015 році він назвав зміну клімату реальною і результатом людської діяльності, закликавши вірних вжити заходів для покращення ситуації.

"Ніколи ми не нашкодили та не поводилися з нашим спільним домом, як за останні двісті років", - написав Папа Франциск. "Скорочення парникових газів вимагає чесності, мужності та відповідальності".

Очікується, що папська версія океану Фіскер буде доставлена до Ватикану наступного року.