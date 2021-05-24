Новым транспортным средством Папы Франциска будет полностью электрический Fisker Ocean, переделанный для папского использования.

Папа, прославившийся своими скромными автомобилями, будет использовать электромобиль, чтобы отправить экологическое сообщение.

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Решение было принято во время недавнего визита в Ватикан, где соучредители Фискер, Хенрик Фискер и доктор Гита Гупта-Фискер, имели частную аудиенцию у главы Католической Церкви. Там они продемонстрировали свое видение полностью электрического папемобиля.

"Я вдохновился чтением, что Папа Франциск очень внимательно относится к окружающей среде и влияния изменения климата на будущие поколения", – сказал Генрик Фискер. "Интерьер папского транспорта Fisker Ocean будет содержать различные экологически чистые материалы, включая ковры, изготовленные из переработанных пластиковых бутылок из океана".

Это будет первый аккумуляторный электрический папемобиль, хотя Папа Римский Франциск также имеет в своем флоте водородный Toyota Mirai.

Папа Франциск долгое время был сторонником климатическим воздействиям. В 2015 году он назвал изменение климата реальным и результатом человеческой деятельности, призвав верующих принять меры для улучшения ситуации.

"Никогда мы не навредили но не обращались с нашим общим домом, как за последние двести лет", – написал Папа Франциск. "Сокращение парниковых газов требует честности, мужества и ответственности".

Ожидается, что папская версия океана Фискер будет доставлена ​​в Ватикан в следующем году.