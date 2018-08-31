Mercedes-Benz S-Class отримав версію S 320, оснащену помірно-гібридною силовою установкою на базі дволітрового бензинового турбомотора.

Силова установка Mercedes-Benz S 320 L складається з 2,0-літрового двигуна M274 з двома "твінскрольными" турбонагнітачами, віддача якого становить 299 кінських сил і 400 Нм крутного моменту. "Четвірка" працює в парі з дев’ятиступінчатою автоматичною коробкою передач.

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Агрегат доповнює система EQ-Boost: стартер-генератор з ремінним приводом потужністю 14 сил і 150 Нм, що працює від окремої 48-вольтової енергомережі, здатний короткочасно підвищувати віддачу при розгоні, а також вимикати і запускати двигун під час руху.

Модифікація S-Class з гібридною силовою установкою прийде на зміну дорестайлінговій машині, яка оснащувалася трилітровим твін-турбо двигуном V6. Віддача агрегату, пов'язаного з дев'ятидіапазонним “автоматом”, становила 272 кінські сили.