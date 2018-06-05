Водії, сплативши послуги стоянки, повинні розраховувати на відповідальність паркувальника перед ними за збереження автомобіля. В іншому випадку плата за паркування не має логічної основи, вважають автори нового законопроекту.

Зараз плата за паркування здається нелогічною, оскільки водій що залишив авто на платній паркові, по суті не отримує ніякої послуги. “Паркувальники не несуть жодних взаємних та зустрічних зобов’язань перед водіями. Гроші збираються просто, без усілякої логіки. По суті – відбувається “продаж повітря”. Такі думки присутні у пояснювальній записці до законопроекту №8432 “Про впорядкування відносин паркування транспортних засобів”, який нещодавно зареєстрований у Верховній Раді.

Читайте також: Нові ставки розмитнення авто викликали обурення українців

Завдання нового документа – надати юридичне визначення терміну “паркування”, для того, щоб водій, залишивши авто на платній стоянці, міг розраховувати не лише на “отримання платного місця” для своєї машини, а і на догляд за транспортним засобом.

Нескладно здогадатись, що для цього будуть змінені деякі умови ведення паркувального бізнесу. Якщо згаданий проект отримає статус закону, у Цивільному кодексі з’являться нові вимоги до підприємців чи фірм, які надають послуги з платного паркування ТЗ. Одне із доповнень у статтю 977 ЦКУ зобов’яже паркувальників відповідати за прийнятий на збереження ТЗ, не допускати у нього проникнення сторонніх осіб, його пошкодження чи викрадення.

Якщо новий закон про паркування вступить в силу, початком виконання паркувальником своїх обов’язків вважатиметься час фактичного розміщення автомобіля на стоянці, а доказом прийняття ТЗ на зберігання – квитанція (або номер, жетон), яка оформляється на конкретний автомобіль. Ці ж вимоги автори законопроекту пропонують розповсюдити на всі види стоянок, тобто гаражні кооперативи, паркінги тощо.

Читайте також: Виставлене на аукціон Ferrari забрали за несплату аліментів

Ще одна, доволі несподівана норма – паркувальникам заборонять обмежувати пересування транспортного засобу, якщо його власник не сплатив вартість послуг стоянки чи має певну заборгованість. В такому разі паркувальник повинен звертатись у суд, але автомобіль має випустити у будь-якому випадку.

На рівні рекомендації паркувальникам радять використовувати шлагбауми, огорожі, відеокамери та інші технічні засоби, які можуть допомогти їм виконати свою частину договору – тобто прийняти на зберігання автомобіль та повернути його без пошкоджень. Також паркувальникам дозволять переміщувати транспортні засоби, які знаходяться на стоянці, якщо ті створюють істотну перешкоду для руху інших ТЗ. При цьому переміщення має бути здійснено за допомогою зовнішніх пристроїв та на найкоротшу можливу відстань.

Читайте також: Поліцейські автомобілі отримали систему розпізнавання обличчя

Отже, якщо описана ініціатива набуде чинності, на рівні закону паркувальники будуть відповідати за цілісність прийнятих на зберігання автомобілів, а не лише “здавати в погодинну оренду” певний шматок асфальту.